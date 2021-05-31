疫情期間煙民戒煙意欲增　醫管局戒煙輔導成功率逾半

眾所周知食煙危害健康，惟社會上太多引誘，即使病人有意戒煙，仍難抵煙癮或朋友的慫恿。不過，疫情期間，市民要佩戴口罩外出，令吸煙變得不便，竟增加市民戒煙意欲。醫院管理局港島東聯網家庭醫學及基層醫療服務資深護師林鴻凰指，近月多了市民主動查詢戒煙服務，戒煙輔導團隊會為他們提供尼古丁補充劑等輔助，超過一半求助個案成功戒煙。

現年41歲的劉先生煙齡達20年，他指10年前已萌生戒煙的念頭，惟反覆戒煙多次仍未能抵抗吸煙的引誘，到去年本港爆發疫情，市民要戴口罩外出，他吸煙時甚感不便，加上吸煙後戴口罩，煙味在口罩內久久不散，令他非常困擾，決意戒煙。他使用尼古丁貼、含尼古丁的香口膠等尼古丁補充劑兩星期後，便已可靠意志力抵抗煙癮，他至今已戒煙約兩個月。

林鴻凰指，團隊會向到門診求診、且有吸煙史的病人查詢是否需要戒煙服務，並會提供尼古丁補充劑，或處方藥物「瓦倫尼克林」輔助戒煙。但疫情期間多了病人主動詢問戒煙服務，相信與戴口罩吸煙較麻煩有關。她指出，成功戒煙與否其實與煙齡無關，最重要是病人是否有動力去戒。

港島東聯網家庭醫學及基層醫療服務副顧問醫生徐本能亦指，現時是戒煙的最佳時機，不但因病人須戴口罩難以吸煙，更有研究發現吸煙人士患新冠肺炎後，徵狀會較嚴重，呼籲煙民為個人健康，盡快戒煙。