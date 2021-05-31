本身疾病不穩仍冒風險打針抽樓　崔俊明：中獎都冇命享

港府谷針招數不斷，早前以放寬食肆營業限制為誘因，希望推高香港的新冠疫苗接種率。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早(31日)在電台節目表示，本港商界及公營機構，近日都「一條心」希望市民盡快接種疫苗，認為各企業提供誘因是好事。對於有發展商送出1個全新單位，讓已接種的永久居民抽獎，他相信一定會有人冒着健康風險而去打針，但認為港人較理智，強調健康無價，若本身的慢性疾病不穩定仍前往接種，即使獲得獎品都「冇命享」。

崔建議政府應加快審批降低由內地及德國研發的復必泰疫苗，接種年齡下限至12歲，指本港12至15歲人口有24.3萬人，若該群組有一半人接種，就會有多約12萬人接種，便可盡用現時餘下約8萬劑復必泰存貨。

對於現時仍有約550萬劑復必泰疫苗未付運抵港，他建議港府與藥廠商討，除了將部分捐予世界衞生組織之外，亦可將另一部分轉購針對變種病毒的第2代疫苗，作為第1代疫苗的加強劑。他提醒仍在猶豫的市民，不要以為可直接打第2代疫苗，並引述現時4項研究當中，有3項都顯示，要先打2劑第1代疫苗，才可接種第2代疫苗。

崔相信政府最遲會在7月份決定將多少劑疫苗捐給世界衞生組織在疫苗到期前1個月捐出，以預留時間予受惠國家或地區準備。他又建議政府，日後再採購疫苗時，可以將採購量減半至每款375萬劑，因隨着疫苗技術成熟，藥廠將能大規模生產，以復必泰疫苗為例，藥廠將在內地設置廠房，屆時即使供港疫苗不足，要「加碼」仍可很快運抵本港。