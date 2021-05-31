斥港府計算接種率取巧報大數　何栢良：事故數據偏頗難服眾

香港新冠疫苗接種率一直維持低水平，政府為求谷針卻無所不用其極，日前更有消息指，當局將於本周內公布公務員可享疫苗假期，即每接種1針疫苗可獲1日有薪假。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(31日)在電台節目表示，政府公布接種新冠疫苗後出現不良事故數據的方法，令人錯誤聯想起疫苗安全性的問題，形容當局即使要花九牛二虎之力，都要設法逆轉市民的錯覺，否則一直只有10至20%人接種，即使全球恢復通關，本港都「冇得開」。

何指出，若以全港有750萬人口計算，有約135萬人接種新冠疫苗，接種率應為18%；但當局卻以16歲或以上人口作為基數，令網上公布的接種率高於18%，認為數據計算方法，並不符合全球其他國家地區的做法。

他又指，政府定期公布在公立醫院死亡、急性中風，以及急性心肌梗塞的個案數字，當中可能有70至80%人均為65歲以上人士；但已接種群組內，卻分別僅佔有1%和4.9%人，屬80歲以上和70至79歲，他認為直接比較兩組數字，而不按年齡層分析的話，是比較偏頗，並無足夠說服力。

對於有傳政府將公布公務員可享疫苗假期，何建議政府應更進取推動市民打針，指在香港經濟不景的情況下，可考慮提出若有70%公務員接種疫苗，就讓他們毋須按機制減人工，而改為凍薪。他續指，以經濟學計算，若公私營界別都可解除社交距離措施、恢復經濟活動、全面通關，比起向各界提供補貼或資助，一定是「除笨有精、有着數」。