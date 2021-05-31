政Whats噏：立會暑假縮至約1個月　10月20日最後一次大會

過去立法會通常喺7月休會，議員可以放長達2個半月嘅暑假。不過，因為今屆立法會會期延至10月中，所以就有唔同嘅安排喇！根據立法會最新文件，立法會喺7月底舉行會議後就會進入夏季休假，然後8月中復會，換言之今年嘅暑假大大縮短，議員只係得番大約1個月嘅假期。至於今個會期最後一次大會將喺10月20日舉行。

立法會文件指立法會主席已按照《議事規則》第14(1)條，決訂立法會由7月21日至10月20日舉行會議嘅日期，立法會喺7月21日召開會議後就會「抖暑」，至8月18日再開返會。而連同本周三(2日)會議，至休會前仲有17次會議。至於內務委員會及財務委員會等會議，就按需要舉行。

之不過，剩低呢幾個月嘅會期，又夠唔夠時間一班議員處理現時排緊隊提交立法會嘅立法及修例工作呢？政府早前已經透露，有多項立法或修例工作仲要交上立法會審議，包括修例容許非本地培訓符合資格嘅醫生在港註冊，條例草案會喺下月2日喺立法會進行首讀，另外仲計劃7月提交「劏房」租務管制條例草案，及盡快完成打擊「起底」行為嘅法例草擬工作，並希望呢兩項草案可以喺今個立法年度可獲通過。政府亦計劃到7月底再提交10條條例草案到立法會，所以話議員想放長假抖吓都幾難喇！