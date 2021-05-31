非本地培訓醫生修例今周審議　高拔陞冀相關法例程序盡快完成

政府將提交《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，免試引入非本地培訓的港人醫生。醫院管理局行政總裁高拔陞指，立法會今個星期會展開審議修訂法例的程序，並指局方不但支持，且望通過後可盡快開展具體工作，他強調醫管局仍然會繼續優先招聘所有合適的本地大學醫科畢業生。他又指，香港醫生人手短缺是不爭的事實，必須要開源節流作考慮，才可解決醫生人手的問題。

高拔陞今日（31日）在網誌指，單靠增加本地學額，短期內不足應付醫療需求，故港府建議修例，增加途徑讓非本地培訓港人醫生回流才可增加人手。

至於節流方面，高指醫管局近年已採取了不少措施，以提升醫生的待遇、晉升機會和工作環境，包括增設顧問醫生和副顧問醫生職位，由10年前約600名顧問醫生，以及約1300名副顧問醫生和高級醫生，增至現時約1000名顧問醫生，以及約超過2000名副顧問醫生和高級醫生。他預計，在未來五年還會增加約200個副顧問醫生晉升至顧問醫生的職位。

高拔陞強調，醫管局未來還會多管齊下採取不同策略，例如引進更多智慧型醫院計劃、改變現有的醫療服務模式、推出更多公私營協作計劃和個人化治療模式，讓醫生可以在更理想的環境中照顧病人，長遠提升醫療質素。