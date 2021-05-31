調查揭逾9成學童疫下運動不足　學者憂影響身心發展

常做運動身體好，有本港大學調查發現約95%受訪家長指子女在疫情下的每日運動量少於1小時，未能符合世界衞生組織建議；當中更有15%平均每天「零運動」；近30%指子女在疫情下進食餐數增多，64%家長則指子女體重有所增加，平均增加3.8至4公斤。

浸會大學許士芬博士體康研究中心在今年4月至5月期間，訪問約1,300名幼稚園及小學家長，發現有70%受訪家長指子女平均每天做少於半小時的運動，有10%受訪者子女平均每天做半小時至1小時以上的運動。只有5%受訪家長表示，子女平均每天做1小時以上的運動。

調查又發現，約80%受訪家長的子女在疫情下仍能維持攝取奶類的習慣，但當中只有17%人能夠達到衞生署的建議，即每日攝取兩份奶類食物。研究中心指，家長可從早餐入手，並加入奶類健康小食，增加學童的攝取量。

浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德指出，情況令人憂慮，香港學童本身運動量不多，疫情下更有15%無做運動，影響他們身心發展及社交能力，肥胖亦會影響健康，增加成年後患上慢性疾病的風險，建議家長安排子女每天做數次運動，累積達致1小時。