涉帶炸藥回校　2中學生區院受審

馬鞍山一間中學2名男學生，涉嫌在前年11月攜帶烈性炸藥TATP回學校，因而被控管有爆炸品罪。他們否認控罪，案件今天（31日）於區域法院開審。控方開案詞透露，其中一名男生主動告訴學校化學老師，表示帶了「幾好玩嘅」化學品回校，結果驚動校方並報警處理。

2名被告依次是黎文光（19歲）及趙旭（18歲），案發時分別就讀中六及中四。他們同被控一項管有爆炸品罪，指兩人於2019年11月27日，在沙田馬鞍山錦英路管有一個錫紙包，載有共約八份一顆豌豆大小的粉末，而該粉末為俗稱TATP（三過氧化三丙酮）的高性能炸藥。黎另再獨自被控管有爆炸品及無牌管有彈藥2罪，指他管有一個錫紙包，載有共約4顆豌豆大小的TATP粉末，及一枚未用過的空包彈。辯方今表示，黎攜帶有關物品乃有合法目的，是用來自學及研究；而趙則不知道及不肯定物品的性質。

控方開案陳詞指，案發當日早上黎回校之後，在排隊等候上課期間，走近化學老師張善恩並告知張他帶了「幾好玩嘅」化學品回校。張沒有即時理會，但其後擔心會有危險，遂找學校社工往課室找黎。張找到黎後着他交出化學品，及問是甚麼化學品，黎當時回答是TATP。張把該錫紙包着的化學品帶回教員室用膠袋包住及放好。至下午，當師生在禮堂集會期間，張見趙手持一包外形與黎交出的十分相似的錫紙包而上前詢問，趙當時指包內是茶葉。張及後聯同訓導主任再詢問趙，趙這時則指是「玩的東西」及「加水落去變凍好得意」。

控方續指此事驚動校長後，校長向2人了解。黎表示在家測試過有關化學品，用火燒後只有「啪」一聲。校方之後決定報警，期間把該2個錫紙包鎖在男教職員洗手間的櫃內。警方到場後檢取了兩個錫紙包，內裏粉末經測試後發現屬高性能炸藥，性質非常敏感及危險。警方為此拘捕2名被告，趙在警誡下稱「嚿嘢係黎文光同學比我嘅。佢話係燒咗會爆，殺傷力唔大嘅。我唔想要，所以攞喺手唔知點處理。」警員後又在黎的錢包內找到一粒金色彈藥，後經檢驗後發現是空包彈。警方並檢取了2名被告的手機等，並在趙的手機找到2名被告的Telegram通話紀錄，顯示2人曾談及參與社會事件，亦有提及炸藥、防毒等內容。