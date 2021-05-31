理大研新型仿生納米材料　可偵測腫瘤細胞及釋放藥劑治療

現時治療惡性腫瘤常見以手術切除、化療及放射性治療為主，理大應用生物及化學科技學系科研團隊研發出一種新型仿生納米片，並載有治療癌症的藥劑，透過靜脈注射的方法，納米片可迅速偵測腫瘤細胞的位置及釋放藥劑，同時可在近紅外雷射照射下，直接將腫瘤細胞殺死，達致光熱療法的效果。團隊指，此療法適用在淺層癌症，如皮膚癌及乳癌等，料五年內展開臨床試驗。

負責研究的理大應用生物及化學科技學系盧煒森博士表示，團隊設計的新型納米診療採用了超薄的二維納米材料鐵磷硒（FePSe3），上面載有抗PD-1多肽藥劑。他解釋，PD-1存在於免疫T細胞上，而PD-L1則存在於腫瘤細胞上。癌細胞會透過其表面的PD-L1與T細胞上的PD-1結合，使T細胞不攻擊癌細胞，抑制免疫系統的活化能力。

團隊於納米片上加入抗PD-1多肽，阻止PD-1和PD-L1結合，使T細胞發揮正常功能的藥劑，不直接攻擊癌細胞，而是強化機體免疫系統的癌症治療藥物，從而達致免疫治療。

而這種仿生納米材料亦可達到診療的功用，團隊指，利用鐵磷硒在磁、光、熱等方面的特性，具有三種不同的成像功能，分別為核磁共振成像、光聲成像和光熱成像，可追蹤和定位腫瘤和納米材料。研究現已在皮下結腸癌的小鼠身上進行了實驗，顯示存活率比起其他對照組提高了三倍。