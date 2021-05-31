「賞你遊香港」明起開始報名　逾百行程包括捕魚及製茶果

疫情放緩，市民渴望外遊，惟多個地區通關前景未明。香港旅遊發展局推出第2輪的「賞你遊香港」，市民只要消費滿800港元便可免費換領1個本地遊行程，計劃共有2萬個名額。活動有約190個由旅行社提供的行程可供選擇，首批130個行程在明(6月1日)開始接受市民報名，餘下約60個行程將在下月中推出。

為刺激本地旅遊意欲，旅發局推出新一輪「賞你遊香港」，在首130個行程中除了有以往常見的遊大澳及山頂等行程，亦有較具新意的行程，包括遊芳園書室、青嶼幹線訪客中心及觀景台、茶果製作工作坊，甚至有捕魚、田園耕作體驗。

市民只要於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800港元，便可儲起收據，換取本地遊名額1個。成功獲確認報名的市民，須繳付每人100港元作按金，出發時需簽署《本地遊防疫承諾書》，亦須在登上交通工具和進入景點、食肆時，掃描「安心出行」二維碼。上一輪「賞你遊香港」活動在去年11月底推出，1萬個名額在1周後爆滿。