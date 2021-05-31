近大學站出入口有工程進行　中文大學疑裝入閘機

本港多間大學於反對修訂《逃犯條例》風波期間，校園範圍爆發示威衝突，其後各校實施不同校園管制措施。據了解，中文大學正準備在校園出入口安裝「閘機」。現場所見，在大學港鐵站A出口，近中大出入口位置正在施工，地上有磚頭被掘起。東網正就會否限制公眾進入校園等，向中大查詢。

據指，上述有關工程是為該處安裝「入閘機」，工程已進行約1周。記者現場所見，大學港鐵站A出口外的工程範圍長約7米，有鐵馬圍封，亦有地磚被翻起，但未有張貼告示解釋工程詳情，而學生進出需經「持證人通道」進入校園。至於中大另外3個主要出入口則只有保安員駐守，未見有工程進行。

中大二年級生董同學表示，不清楚現時工程原因。他估計用作安裝閘機，用以減低現時長駐保安的成本，但學校未作解釋；他認為此舉沒有必要，因大學應可自由出入，同時認為登記會阻礙訪客入內的彈性。另一名三年級生李同學表明不支持安裝閘機，因與現時由保安員核對身份性質類同，直言無論是入閘機或是核對身份也不太方便。

中大目前實施出入管制措施，教職員、學生、校友須向保安展視有關證件，方可進入校園，其他人則要經「訪客通道」，向保安員登記身份證明資料。