檢疫酒店一房難求　入境香港要等到6月尾　料暑假更「爆棚」

本港目前提供31間檢疫酒店供入境人士預訂，惟酒店房間近日供不應求。有東網讀者報料，指原打算本周四（6月3日）由南韓返港，惟近日發現除了16,000港元一晚的總統套房，所有檢疫酒店房間已滿，持有商務簽證的他或要滯留南韓。東網今日（31日）瀏覽檢疫酒店可供訂房的日子，若入境者要檢疫21日，最快要到6月底才有房可訂，部分酒店更去到9月才有房，料暑假期間房間將更「爆棚」。

持有商務簽證到南韓公幹的港人朱先生，在當地工作一個月後，打算下月3日返港，目前南韓返港者須於指定酒店檢疫21日，並於登機前提供酒店訂房證明。惟他上周六（29日）打算訂房時，發現只餘下富豪機場酒店仍有房間提供，但屬16,000港元一晚的總統套房，其餘所有酒店均無法預約連續21日的入住日期。

朱先生隨即致電衞生署查詢有否替代方案，該署僅表示「會跟進」。他指不介意入住竹篙灣檢疫中心，只求盡快回港，並解釋因是持商務簽證到南韓，由於是豁免檢疫，活動範圍只能在指定位置，所以不想留在當地。他指若最終沒有解決方案，可能會先飛往內地，完成內地的檢疫期後再回港。

東網記者為此瀏覽31間指定酒店的訂房情況，若以21日檢疫期計算，發現除了有小量酒店仍有總統套房提供外，一般房型的房間預約已滿，有一間酒店表示最快6月底才有房間提供，其餘大部分要等到7月，部分甚至要等到9月。不過，若以14日檢疫期計算，有小量酒店於6月初仍有房間提供。

食物及衞生局回覆表示，目前檢疫酒店房間數目約為8,300間，由於近日需求增加，部分持有備用房間的酒店正陸續開放其備用房間供預訂；若全數開放，可提供房間將會增至約10,000間。下一輪的檢疫酒店將於6月20日開始，屆時會有8,500間房間，並因應6月下旬及7月的酒店需求增加，會繼續開放備用房間供預訂。

當局承認現時預約酒店情況較緊張，但估計開放後備房間及增加下一輪檢疫酒店數量，將有助滿足回港人士的需要。至於被問到工作簽證已到期、但無法預訂檢疫房間的港人如何回港，當局則未有回應。