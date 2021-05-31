懷六角匙堵路罪成　男學生上訴押後判決

18歲男生被指於前年11月在青衣堵路，被截查時遭搜出身懷六角匙。他經審訊後被裁定管有攻擊性武器及公眾地方造成阻礙兩罪罪成，去年10月在西九龍法院被判入更生中心。男生不服定罪，今天（31日）向高院提出上訴，原訟庭法官張慧玲聽畢控辯雙方陳詞後，決定押後裁決。

上訴人陳東成於案發時18歲，當時為文憑試考生，案發後他入讀香港城市大學。他被控於2019年11月13日，在青衣担杆山交匯處管有8條六角匙，以及連同其他人士以膠欄杆及垃圾桶等雜物阻礙交通。控方案情指，當晚警員乘警車到達現場時，目睹現場滿布雜物，當時身穿黑衫黑褲的上訴人混入10多名黑衣人當中，上訴人偕一名女子見警員便即時逃跑，最終被警員制服拘捕；警員在他的褲袋內搜出六角匙，在其背囊搜出手套及雨傘。控方指，上訴人有意圖使用六角匙襲擊阻止他堵路的人。

上訴一方今指，警員未有目睹上訴人搬雜物堵路，警員供稱上訴人與同行女子逃到長安邨安清樓時反抗，說法卻與安清樓地下大堂的閉路電視片段不脗合。若警員此關鍵情節上都不盡不實，其整體證供的可信性亦存疑，法庭不應接納。上訴方指出，案發地點位於住宅區附近，案發時間為晚上9點，不能排除上訴人只是路過，惟原審裁判官彭亮廷單憑他的衣着及裝束等環境證供，就裁定他與堵路人士是夥同犯案，實屬犯錯。上訴方又指，上訴人見警員一時情急才逃跑，裁判官憑他有份堵路就認定他是畏罪逃跑，是犯了循環論證的謬誤。而且涉案六角匙相當細小，並不適合用來做武器，裁判官在邏輯上「跳咗幾級」，推論上訴人若遇到有人阻他堵路，就必然會以傷人的方式應對，做法亦不穩妥。

律政司一方回應指，上訴人作出反抗的情節，或在閉路電視片段之後的時間才發生，片段與警員證供之間分歧並非關鍵，不影響警員在堵路現場的觀察。法官張慧玲表示，若上訴人最終成功推翻堵路罪名的定罪，他用六角匙襲擊阻他堵路的人之推論便不成立，惟法庭未有定奪，遂押後裁決。