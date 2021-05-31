2022年DSE筆試復活節假後開考　暫列中英文口試考試時間

考評局向全港中學發通告，指2022年中學文憑試(DSE)筆試將於4月22日起開考，4科核心科目筆試於4月25日至5月3日開考，又列出已停辦兩年的中英文科口試的暫定開考時間，局方指，由於座位距離需拉闊，以作防疫措施，學校於核心科目開考期間需停止面授課，以騰出更多課室。

考評局在通告表示，2022年DSE筆試將於復活節假期後舉行，英文科、通識科、中文科及數學科必修部分，4個核心科目的筆試於4月25日至5月3日舉行。首科開考的筆試為視覺藝術科，於4月22日舉行。局方指，有關編制經考慮本學年持續停課的情況、2021/22學年學校假期安排及近年考生的科目組合統計數據。

過去兩屆DSE的中文科及英文科口試因疫情關係取消。考評局提到，中文科的口試將安排於3月中至3月下旬舉行，而英國語文科的口試將於3月下旬或4月上旬至4月中旬舉行。局方又指，由於核心科目的考生人數眾多及兩個語文科的聆聽考試對場地的特別要求，用作原校及地區試場的學校須暫停上課或面授課堂，以騰出課室作核心科試場之用，有關學校或須停課5天。