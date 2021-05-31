律政司涉放生掟動物狂　新主人求覆核候判

深井豪景花園去年情人節發生動物兇案，30隻動物被人從高處拋下，其中18隻終不治斃命。事後警方拘捕2名懷疑涉案人士，但律政司卻在事發近6個月後，決定不提出檢控。其中一隻幸存貓隻的新主人去年申請司法覆核，質疑刑事檢控專員不檢控的決定。 高院今（31日）開庭處理申請人的覆核許可申請，律政司指刑事檢控專員是在半年限期前作決定，故今次司法覆核只屬學術討論，但申請人則指律政司在限期後近半個月才作公布決定，之前一直沒披露任何資料，令公眾覺得其在限期後才有決定；而且此案如作檢控並非全無勝算，因此法庭應受理覆核。法官聽取雙方判詞後，決定押後判決，表示希望在6月底前有決定。

本案申請人彭樂詩（譯音），答辯人是刑事檢控專員。據庭上披露，拋動物落樓事件在去年2月14日發生，答辯人決定是否檢控的限期為同年8月15日前。答辯人於8月12日已決定不檢控，並於翌日將決定通知愛護動物協會。至傳媒於9月2日向律政司查詢該案進展時，律政司才首次對外公布不作檢控，申請人則於翌日才從愛協領養其中一隻涉事貓隻「Potter」，並於11月30日作是次司法覆核申請。答辯方回應法官查詢時亦表示，如沒有傳媒查詢，律政司不會公布不檢控的決定。

申請人一方指，雖然現時知道答辯人在限期前已作決定，但因事件受到公眾關注，案件涉及公眾利益，惟現時受披露的資料只有很少，故法庭如批出司法覆核許可，便能夠取得更多資料。申請方又指，雖然愛協並無參與是次訴訟，但是因涉案貓隻不能為事件發聲，作為其主人的申請人可代其發聲爭取其權益，案件與申請人並非不相關。申請方又指案件有可爭拗的地方，雖然現時得知2名被捕人士一直保持緘默，但他們為涉案單位住客，法庭可推論他們與案或有關，並非全無入罪機會。

答辯一方則指，雖然涉案貓隻確有其權利，但根據法律牠並非人類，並不能提出訴訟。答辯方強調，申請人是在公眾得知律政司不作檢控後翌日才領養該貓隻，之前貓隻一直由愛協看管，故認為愛協比申請人更具資格提出司法覆核。答辯方又指，其實答辯人並無任何責任去披露是否作出檢控。另外，答辯方指該2名被捕住客接受警方調查時一直保持緘默，且是接受警方邀請到警署協助調查，只是有傳媒報道稱該2人是「自首」，才令公眾誤會有人自首卻無被檢控，但其實答辯人是考慮到沒有足夠證據，才決定不作檢控。