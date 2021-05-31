「爆眼女」沒爆眼笑赴台灣　團體促醫管局追究發動罷工醫護

有團體要求醫管局追究就「爆眼女」事件發起集會及罷工的醫護組織。(陳嘉順攝)

前年反對修訂《逃犯條例》示威中受傷的「爆眼少女」，《東方日報》早前揭發「爆眼女」並沒爆眼，且於去年已離港赴台灣。有團體今午（31日）到醫管局大樓集會抗議，直斥當時有醫護組織就「爆眼女」事件發起連串集會甚至罷工，嚴重影響公共醫療服務，要求醫管局盡快嚴懲及追究發動「黑暴」罷工及相關員工組織，向公眾交代。

蘋果假新聞及毒新聞監察組成員指出，前年參與示威期間受傷的「爆眼女」事件，挑起民眾仇警情緒，激發連串暴力行動，就連「醫管局員工陣線」都發起「以眼還眼」無理罷工，並於東區，瑪嘉烈及葵涌等多間醫院非法集會，高舉煽動標語，模仿「爆眼女」戴頭盔右眼包紗布等集會，嚴重影響公眾服務，損害香港市民健康及治療需要，加上「毒果」《蘋果日報》鋪天蓋地炒作，令社會撕裂。

監察組召集人傅振中要求醫管局主席范鴻齡，盡快嚴懲追究「爆眼女」戴黑口罩、紗布蓋眼、搞黑暴罷工及員工組織，必須抽出影響醫療服務的不良分子，給公眾一個交代，其後該團體高叫口號「黃醫護毒蘋果、借爆眼搞黑暴」，「爆眼係騙局、醫護盲罷工」，「醫管局快追究，蓋眼黑暴員工」及遞交抗議信後離開。