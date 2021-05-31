前輔警涉參與示威並擲樽　否認擾亂秩序受審

休班男輔警被指去年2月參與旺角的示威活動，並向人群掟膠樽。他因此被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為，同案另有2名被告就分別因管有噴漆、螺絲批及雷射筆等被起訴。3人均不認罪，案件今（31日）在九龍城法院開審。

案中3名被告依次是27歲女文員麥安怡、29歲售貨員黃欣龍及24歲無業男子陸冰溢。資料顯示，陸過往曾任職中學教師，也是一名輔警，駐守觀塘警署。麥安怡被控於2020年2月29日，在旺角彌敦道管有或保管一罐噴漆及一支螺絲批；黃欣龍被控攜有一個能發射雷射光束的裝置；陸冰溢則被控向人群拋膠水樽。

高級督察余承豐今天作供表示，案發當晚10時許，他奉召到旺角執勤，與同袍在亞皆老街及彌敦道交界築起防線，並沿亞皆老街往南推進。在到達山東街對開時，他見到約150人聚集，該批聚集人士大多身穿黑衫黑褲，有人用雷射筆照射警員，也有人罵警察「死黑警」。

余供稱，他多次警告在場人士離開，惟約100人仍留在現場。警方於是把他們包圍截停，經調查後拘捕77人。余稱，一個正常的市民在警方多番警告後，應該會離開聚集現場。如果一個地方發生破壞社會安寧的事情，則所有存在於該處的人，都屬參與非法集結。余同意案發時段疫情已經出現，但尚未實施禁聚令。