退選港姐遇劫失財15萬　警拘5巴漢兼女主謀

南亞兵團打劫禍港。身穿短裙的姓林(27歲)女子，5月7日凌晨零時30分，途經灣仔馬師道近軒尼詩道交界一報檔，遭3名南亞漢打劫，失去2條共值7萬港元的鑽石手鏈、1隻約值4萬港元的鑽戒、1個約值4萬港元的名牌手袋、500港元現金及數張銀行卡，失物總值逾15萬港元，林女面及手受傷，送院救治。據了解，女事主疑因感情問題，被人聘請南亞歹徒犯案。

灣仔警區重案組接手跟進案件，經深入調查後，探員於上周四(27日)，分別在沙頭角、天水圍及東涌，拘捕3名巴基斯坦裔男子及1名本地女主謀(19至32歲)。當中2名巴漢及該名女主謀已被分別暫控一項行劫罪及串謀行劫罪，案件已於上周六(29日)在觀塘裁判法院提堂。另一名被捕巴漢已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

另外，探員亦於上周六，在天水圍拘捕2名巴基斯坦漢(18至20歲)，涉嫌行劫及協助罪犯。其中1人已被暫控一項行劫罪，案件已於今日(31日)在東區裁判法院提堂。另一名被捕巴漢已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

消息指，遇劫女事主為藝人黃夏蕙契女林昕雨(Eva)，她曾同時參加《2018香港小姐競選》及《亞洲太平洋國際小姐》，因此被揭發違規而退選港姐。