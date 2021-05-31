2016 IT界種票案　時任的總會務總監及女文員認罪

2016年立法會資訊科技界選舉發生賄選及種票勾當，致使多人以虛假資歷登記成為該界別的選民，案件今天（31日）在區院續審。繼的士司機從業員總會（下稱的總）時任幹事雷亞福及其多名家人於上周二（25日）認罪後，的總時任會務總監李為民及的總時任文員潘秀芳今天也承認一項串謀詐騙罪名，李另承認一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪名。法官押後至8月26日聽取辯方求情，並准許李、潘2人保釋。另外，的總時任財務總監原本被控一項串謀詐騙罪，她的控罪則在法庭存檔。

案情透露，2016年立法會換屆選舉於2016年9月4日舉行。資訊科技界是立法會29個功能界別之一，議席由2名候選人競逐。如具備《立法會條例》訂明專業團體的會員身份，則符合資格向選舉事務處登記成為資訊科技界選民。電機暨電子工程師學會香港分會(IEEE)屬有關訂明專業團體。

李為民於2016年4月7日以手提電話訊息，發送一份空白的選民登記表予潘秀芳。約一星期後，雷亞福在李為民知情下，透過雷氏兄妹的手提電話聊天群組，邀請其妹雷偉芳、雷麗芳及雷麗梅加入一個「IT產業會」，以每人獲取1,000港元。雷亞福又指3人必須登記成為選民，並在2016年立法會換屆選舉資訊科技界中按指示投票(該計劃)。

雷偉芳得悉該計劃後，透過另一個手提電話家庭聊天群組，邀請親屬參加該計劃，當中包括她丈夫的姐夫陳琪南。雷亞福的兒子雷敬賢亦在2個手提電話聊天群組，向其同學及相關人士提及該計劃。雷亞福、雷偉芳及雷敬賢收集了36名人士的個人資料，由雷亞福於2016年4月24四日，把整合好的資料轉發給李為民。

李為民自2016年4月中起，傳送多人的個人資料予潘秀芳以登記IEEE會籍。於2016年4月12日至5月1日期間，約240人以虛假專業資格、學歷、經驗登記為IEEE正式會員，有關人士包括李為民、潘秀芳、王宣麗，以及上述與雷氏一家有關的36人。潘秀芳以一名時任的總副秘書長的多張信用卡，支付該等IEEE會籍申請費用，合共約3.2萬美元(約25萬港元)。

選舉事務處其後於2016年4月30日至5月2日期間，收到124人的選民登記表，該些表格上均載有同一個錯誤，把IEEE英文全名中的「Engineers」誤寫為「Enginess」。基於其IEEE會員身份，上述其中118人獲加入2016年資訊科技界的正式選民登記冊內。

在投票日前，李為民在一個名為「IE群組」的手提電話聊天群組傳送訊息予雷亞福及雷偉芳，呼籲他們投票給2016年立法會換屆選舉資訊科技界候選人楊全盛。雷偉芳及雷敬賢於投票日在電話聊天群組中作出同樣呼籲。上述36名與雷氏一家有關的人士中，有19人各自在投票站申領了選票，當中包括了資訊科技界的選票。2016年立法會換屆選舉資訊科技界由楊全盛的競選對手勝出。

另外，雷亞福、雷偉芳、雷敬賢及陳琪南於上周二已認罪，法庭也押後至8月26日聽取他們的求情，4人都獲准保釋。