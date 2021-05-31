今年第1季家庭住戶每月入息中位數為2.54萬　按年跌6.9%

政府統計處今(31日)公布今年1至3月的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，顯示撇除農曆年花紅、雙糧後，今年第1季本港家庭住戶每月入息中位數為2.54萬港元，較去年第4季微跌1.55%，按年跌6.9%；至於打工仔每月就業收入中位數，今年第1季撇除農曆年花紅、雙糧後為1.76萬港元，與去年第4季一樣，按年減少100港元，減幅為0.56%。

報告顯示，香港本年第1季勞動人口為387.39萬，較去年第4季389.3萬減少2萬人，跌幅約0.5%。本港早前公布1月至3月失業率為6.8%，按年比較下，整體失業人數由去年第1季的16.2萬升至本年第1季的25.98萬，上升60.37%，50歲以上為「重災區」，失業人數超過90%，另外35至39歲失業人數亦上升80.59%。失業人口學歷最多為小學程度以下，按年上升102.25%，其次為高中程度，按年上升69.04%，意味基層人口最受影響。持續失業6個月及以上的人由去年第4季的10.1萬人，上升至今年第1季的10.8萬人。另外，曾工作的失業人士中，25.1%人以前從事零售、住宿及膳食服務業，17.6人以前從事金融、保險、地產、專業及商用服務。

另外，在統計前7天內工作少於35小時中，有14.8萬人就業不足，當中13.1萬人因開工不足，最多就業不足人士從事住宿及膳食服務業，佔15.5%、13.2%人為運輸及倉庫業、10.3%人從事地基及上蓋工程業和10.1%人從事零售業，其他非就業不足者，有20.95萬人正在休假，8.7萬人忙於家務、學業、私人事務等。