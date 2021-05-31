北角福建中學擬停辦適應課程　舊校舍改建綜合發展大樓

福建中學(北角)擬於8月停辦。福建中學由旅港福建商會於1951年創立，2000年遷入觀塘振華道新校舍，北角渣華道舊校舍則註冊為福建中學(北角)，其後辦學團體2015年獲城規會批准，改建校舍為20層高綜合發展大樓，學校再搬至同區大廈。校方向東網承認，該校將於今年8月停辦。教育局指，初步得悉該校考慮營辦至本學期完結，局方會就此與校方聯絡及跟進。

福建中學(北角)原位於渣華道1號，2015年8月因應校舍獲城規會通過拆建重建，經歷2次搬遷後，2019年再搬到渣華道210號街坊福利事務促進會5樓。該校於2000年9月起開辦「啟動課程」，獲教育局全額資助，為內地新來港學童提供為期6個月的適應課程，以銜接本地主流學校。

根據學校官網介紹，「啟動課程」一年開辦兩期，截至2019年已開辦接近40期的課程，累積的結業生超過3,300人。校長蘇愛萍接受東網查詢時承認，該校將於今年8月停辦，被問到是否因疫情導致新來港學生減少，她稱「都有啲(關係)嘅」，但補充指「仲有其他原因」，記者追問原因為何，她指校監會為事宜作解說。

翻查資料，該校辦學團體「旅港福建商會教育基金」2015年向城規會申請，重建福建中學(北角)舊址作樓高20層的教學及辦公室綜合大樓，總樓面面積約2.23萬平方呎，其中有8,606平方呎樓面面積會用作教學用途；近1.37萬平方呎樓面面積會用作辦公室及機構用途。