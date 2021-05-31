涉前年9.29包圍政總　3男子否認暴動罪受審

前年9月29日港島區爆發示威衝突，當日逾500名示威者包圍金鐘政府總部，有人向政總掟汽油彈，引起火警。警方其後作出驅散行動，期間拘捕3名男子，控告他們參與暴動罪。3人否認控罪，案件今（31日）在區域法院開審。當日負責守護政總的督察於庭上交代現場情況，指示威者手持長鐵通，並且向警方多次投擲汽油彈。即使警方發出警告，仍然無法阻嚇示威者。

3名被告依次為莫震宇（34歲，無業）、楊樂謙（21歲，學生）及李其浚（23歲，電腦技術員）。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外連同其他身份不詳的人士參與暴動。控方開案陳詞指，當日下午1時，大約2萬名示威者從銅鑼灣發起遊行，沿軒尼詩道及金鐘道，向政府總部前進，而該遊行未得警方批准。2小時後，逾200名黑衣人開始佔據政總外的夏𢡱道。其後局勢逐漸升溫，政總外有超過500人聚集，他們向政總投擲汽油彈、磚頭及硬物，更引起火警。警方發出警告無效後，進行驅散。首被告被目擊向警員掟磚而被捕，另外兩名被告則在夏𢡱道上逃跑時被捕。

督察陳家豪（譯音）今天作供表示，當日他為機動部機小隊指揮官，負責守衞政總。他原本駐守在添華道上的天橋，直至下午近3時，接到指示往地面布防。當時政總的水馬外有逾500名示威者，他們身穿黑衣，手持長鐵通，更向警方與水炮車大量投擲磚頭及汽油彈。