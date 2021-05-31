4漢涉油麻地暴動案表證成立　被告辯稱僅隨人奔跑

前年11月理大衝突期間，有4名男子被指在油麻地一帶參與暴動及使用蒙面物品而被捕檢控。案件今天（20日）在區域法院續審，法官裁定所有罪名表證成立，其中一名被告選擇自辯。他辯稱當晚與朋友吃消夜，才在油麻地逗留至深夜，其後他看見示威者逃跑，下意識跟隨群眾，最後被警察截停。

4名被告依次是23歲學生勞俊坤、27歲任職地盤測量的黃新民、30歲客戶服務員連潤發、40歲地盤電工鄭信達。他們同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在九龍彌敦道與窩打老道交界附近，連同其他人參與暴動。勞另被控未能出示身份證，而黃、連再各自面對一項在非法集結中使用蒙面物品罪。

被告鄭信達今天自辯表示，案發當晚他下班後沒有直接回家，因為當時社會運動影響交通，為了方便翌日到灣仔工作，打算在外留宿。他於是去了油麻地一間餐廳，找朋友一同吃消夜，期間2人共喝下18支大樽啤酒，喝至他微有醉意。他在餐廳逗留至直至凌晨4時，餐廳打烊時才離開，獨自前往佐敦的「富士桑拿」按摩店。

當鄭從內街走出彌敦道時，突然有一群人迎面跑來，被告下意識便跟隨人群離開，但眾人結果被警方截停。被告即場向警察表示，自己是吃消夜才路經此地，但仍遭警察辱罵，更被警棍擊打4至5次，導致其右手的大拇指嚴重骨折。事後警方指他身穿黑衣，其背囊內亦有示威者常見物品，但被告解釋這是「開工背囊」，口罩用於工作時防塵，多餘的衣物是供戶外工作後，換掉因流汗而弄濕的衣服，至於身穿黑衣則是為黑色耐髒。