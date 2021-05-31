港府「靠嚇」指為免疫苗過期　或經世衞捐贈至其他國家

政府為求谷針，除用「疫苗假期」等措施吸引市民接種疫苗以外，亦指將於9月底關閉社區疫苗接種中心，同時「靠嚇」指疫苗快將過期，有機會需要經世界衞生組織把疫苗捐贈出去。港府今日（31日）指，已有幾個國家與港府接觸，期望能獲得香港的剩餘疫苗，惟港府與藥廠有採購協議，難以作出轉售或捐贈。

港府日前公布，現時已運抵本港的兩款疫苗各約200萬劑，未使用的包括內地研發的科興疫苗約105萬劑，內地及德國合研的復必泰疫苗則約84萬劑，承認市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，為免浪費疫苗，或捐予其他有需要的地方。

食物及衞生局局長陳肇始今日(31日)指出，目前本港只有2成人已接種疫苗，距離形成保護屏障仍有一段距離，未來接收仍未抵港的疫苗時會與藥廠再密切聯絡，並檢視疫苗數量，留意運送及港人接種速度的整體配合。然而，因港府與藥廠有預先採購協議，協議有規限不能隨意捐出，故屆時或會與世衞聯絡，在全球採購機制底下將疫苗捐出。

港府指，已有幾個國家與港府接觸，期望能透過轉售、借用或捐贈的方式獲得香港的剩餘疫苗，惟港府與藥廠有採購協議，難以轉售或直接捐出疫苗，故無法正面回應其他國家想獲得香港剩餘疫苗的要求，呼籲市民應積極接種疫苗，如有剩餘疫苗將與世衞聯繫再作打算。