八鄉六旬退休水警被斬　主腦等3男子落網

姓趙(63歲)退休男子於前日(29日)下午2時許，在八鄉粉錦公路上輋村住所附近散步期間，一輛七人車突然高速駛至，其前後車牌被口罩遮蓋，4名黑衫黑褲男子跳落車，分別手持1把牛肉刀及3支木棍襲擊趙，他見狀拔足逃跑。期間，趙不慎失足跌倒地上，4人隨即向他施襲約30秒，得逞後跳回私家車絕塵而去。

趙的四肢及頭部有不同程度的刀傷及棍傷，被送往北區醫院治理，現時情況穩定，仍然留醫觀察。鑑於案情的嚴重性，元朗警區重案組接手調查，分析接應車輛的逃走路線及翻查沿途閉路電視片段後，發現私家車於逃走過程中，由於高速行駛導致用作遮蓋車牌的口罩飛脫，因此警方得知車牌號碼，當晚即在沙田起回該七人車。

昨日(30日)凌晨起警方展開拘捕行動，分別在沙田及將軍澳拘捕3名男子(36至52歲)，3人分別報稱無業及技工，其中一人有黑幫背景，他們的角色分別為主腦、車手及登記車主。3名被捕男子現時被扣留調查，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕，警方將進一步調查兇徒的犯案動機。據悉，事主為退休水警。

元朗警區總督察(刑事)歐陽德呼籲，若有任何人士目擊事發經過，或對案件有任何資料提供，可與元朗警區重案組聯絡。