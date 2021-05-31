兩批次降血壓藥含過量致癌物質　曾供應醫院私家醫生及藥房

衞生署公布，藥物批發商天普醫葯有限公司（天普）發現pms-Irbesartan 150及300毫克藥片的兩個批次的降血壓藥含有高於可接受水平的疊氮雜質，相關雜質會增加致癌風險，受影響批次曾供應予私家醫生、醫院，以及藥房，天普正自願回收有關產品的受影響批次。

涉事產品為pms-Irbesartan 150毫克藥片的「617492」號批次，香港註冊編號為「HK-61098」；另一產品為pms-Irbesartan 300毫克藥片的「624193」號批次，註冊編號為「HK-61097」。根據天普的資料，上述兩批次的藥片曾進口並曾供應予私家醫生、醫院，以及藥房。

衞生署暫未接獲涉及有關產品的不良反應報告，但呼籲正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。作為預防措施，天普自願從市面回收受影響的批次。如市民購入相關批次的產品，可致電天普的熱線電話2370 2092查詢。

疊氮雜質被認為是一種突變原，可以引起細胞內脫氧核糖核酸(DNA)的變化，並可能增加患癌症的風險，但疊氮雜質導致人類癌症的風險尚未清楚。海外藥品監管機構一直在審查藥品中發現的疊氮雜質對安全性的影響。衞生署會密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。