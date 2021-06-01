在家工作成網絡保安缺口　警方「防騙6式」籲提高警覺

疫情影響下，不少人以個人電腦在家工作，惟家用電腦保安程度較低，容易成為黑客的目標，黑客會漁翁撒網發放載有惡意連結或附件的釣魚電郵，竊取有用資料，繼而進行勒索。有網絡軟件公司指，去年頭11個月，偵測到的惡意攻擊較前年同期多近2.5倍。警方則以「防騙6式」提醒市民提高警覺，以免誤中釣魚電郵。

卡巴斯基實驗室香港及澳門區區域經理張國保稱，疫情下在家工作時間增加，據他們的數據顯示，有42%在家工作的人會使用私人電郵，38%會使用個人即時通訊軟件，53%會使用未經資訊科技部門授權的文檔分享工具。而黑客除以郵件為目標外，又會偽裝成時下流行的即時通訊軟件發放惡意程式，竊取瀏覽器及打字紀錄。

商界代表則補充，家用的路由器﹙Router﹚亦會成為黑客攻擊對象，因家用路由器保安程度一般不及公司所用的，一旦遭黑客入侵，家庭成員的個人裝置，包括手機亦會一併被入侵，後患無窮。

警方提出防範釣魚騙案6招，包括不要開啟來歷不明的郵件；查看清楚寄件者的資料；切勿點擊可疑電郵或訊息內的超連結；切勿登入未經查證的網站；如網站要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心；如懷疑受騙，應保存相關電郵或訊息，並盡快致電18222或報警求助。