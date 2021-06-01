東方日報A1：政府發茅谷針　欺民太甚

新冠疫苗接種計劃開打3個多月，本港仍只有約兩成人口已打針，港府為求在9月前大幅度「谷針」，再推多項措施威逼利誘市民接種疫苗，包括計劃在下周四（10日）起放寬食肆及酒吧等場所的每枱人數安排等，但同時亦威脅市民，表示會研究在第5波疫情爆發時，禁止未接種疫苗人士進入食肆、學校、地盤及戲院等場所，更稱打針將是外遊的必要條件。有學者批評，政府為谷針無所不用其極，憂慮措施會促使身體不適宜打針的人冒險接種，最終弄巧反拙。

政府指，疫苗接種計劃自2月26日開展以來，全港16歲或以上人口只有約21%人已接種第一劑疫苗，強調現時本港疫情回穩，而疫苗接種中心亦將於9月底停止運作，現時至8月底屬防疫關鍵時刻，須透過大幅提升接種疫苗比率，盡速為香港建立保護屏障。

為提高接種疫苗的誘因，食物及衞生局局長陳肇始稱，計劃落實第二階段疫苗氣泡，政府留意到市民想多人聚餐，故當局正研究會放寬員工及顧客均須接種疫苗的D類食肆，若一桌中有三分之二人士已接種疫苗，他們可帶同未能接種疫苗的兒童或長者同枱食飯，每枱人數上限亦增加至最多12人。

至於卡拉OK、酒吧、夜店等其他場所，因員工及客人本身須打疫苗才可營業及光顧，故可放寬入座率至七成半，以及延長營業時間，政府未來一周會與業界溝通，期望可在下周四落實相關措施。

陳又指，由於未有接種疫苗人士的感染風險較高，一旦第5波疫情來臨，為避免大規模爆發，當局將要求未有接種疫苗人士遵守較嚴謹的規定及限制，包括接受較長的檢疫期，個別高風險行業員工需接受更頻密的檢測。而食肆、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、表演場所及體育場地，因發生大規模的感染風險較高，故當另一波疫情來臨，當局會研究是否限制未有接種疫苗者不得進入。政府另指，預計日後如果放寬出行到內地或海外旅遊及公幹，接種疫苗將是必不可少的要求。

政府更聯同商界齊齊「谷針」，為便利商界就舉辦抽獎活動申請相關牌照，設立諮詢熱線，及加快處理有關申請。政府解釋指，因接種計劃已動用大量公帑，故現金獎品供應最好由私營機構去做。港鐵公司昨亦協助政府谷針，宣布將向打針市民送出500張全年車票，車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程，惟機場快綫、港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭等車費除外，詳細安排仍在計劃中。

香港理工大學香港專上學院講師陳偉強批評，政府為求谷針無所不用其極，憂慮如一刀切禁止無接種疫苗人士進入特定場所，會令有慢性疾病或其他身體狀況不宜打針的人，冒險接種疫苗，質疑如有人因此斷送生命，是否港府負責，狠批政府的做法是矯枉過正。區議員袁海文亦批評，政府做法剝削未接種疫苗人士的權利，無助市民建立防疫政策信心。他指政府最需要的是，解決市民對疫苗副作用及不良事件的擔憂，而非「谷針」威逼利誘。