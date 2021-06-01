港島新界2.5小時內　2中年男女墮樓亡

今日(6月1日)凌晨4時49分，一名年約60歲女子從筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣8座高處墮下，倒臥平台，消防接報趕至將她救起，交由救護車送院，送院搶救後不治，警方正調查其身份及墮樓原因。據了解，墮樓女子跟丈夫及一對子女在上址單位內居住。

另外，今日凌晨2時13分，屯門湖景邨湖碧樓一名姓劉(53歲)男子，被保安發現他倒臥上址對開位置，懷疑他從該樓高處墮下，其時已奄奄一息，隨即報警求助，劉其後由救護員送院搶救，惜最終不治。警員在現場檢獲遺書，得悉事主有患病記錄，不排除事件與此有關。

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