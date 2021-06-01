谷針禁足辣招無落實時間表　政府辯稱措施非為懲罰市民

新冠疫苗接種計劃開打以來，僅約兩成人口已打針，為求9月前「打針數」飆升，擬推措施威逼利誘港人接種疫苗，包括研究下一波疫情爆發時，限制未打好針的市民進入食肆、學校等場所，發茅谷針的舉動引來全城鬧爆。政府今日(1日)隨即褪軚，改口稱留意有關措施被形容為懲罰不打針的市民，澄清「不可視之為懲罰或威嚇」，亦只是作為「預告」、「最好唔適用」，亦未有落實時間表及適用處所名單。若屆時本港有高疫苗接種率、有信心達至「疫苗屏障」，即使新一波疫情襲港時，亦未必會採用相關措施。

政府表示，今年4月12日時提出「抗疫新路向」時，表明希望避免以「一刀切」抑或「時開時關」的形式限制商業活動及學校教育，並以「面授課堂」為例，稱將允許「打好針」的師生及學校職員返校上課，而其餘「未打好針」的師生則要繼續網上學習，目的是保障願意配合抗疫工作的師生及工友，不可視之為「懲罰」或「威嚇」市民。

政府續稱，相關措施亦會有豁免措施，例如部分因身體、健康理由而未能接種疫苗的人士可轉為採用其他方案，即定期接受病毒檢測作替代。港府又感謝「疫苗假期」及提供經濟誘因的消息甫傳出，已有很多團體及企業在短時間內響應呼籲。港府指整場抗疫工作去到現階段要依靠市民，並希望可於秋天或新學年開始時讓社會回復正常秩序。

另外，政府又澄清容許來自金融機構、證券及期貨業、保險業的駐港及高級行政人員接種疫苗後可獲豁免強制檢疫並非製造「特權階級」。容許部分抵港人士豁免檢疫的做法一直存在，包括科學家、製造保護衣的人員等，強調有關安排有特定目標，而不是製造新的法律或特權階級。

港府又形容香港作為國際金融中心，應恢復部分經濟運作，有關到訪人士是有重要的商務目的，到達後亦只能參加相關的會議，完成工作後隨即要回到指定住所或區域，不能在社區自由進入，強調目的是平衡經濟及社區健康需要。

食物及衛生局局長陳肇始今（1日）再次解畫，指研究限制未打針者進入食肆、學校等場所，並非要懲罰不接種疫苗的市民，強調並不是分化社會。她又指，一旦再爆疫情，要一刀切關閉場所，會為市民造成困擾，而有關措施只會在新一疫情來臨時考慮實施，會因應當時情況再作調整，例如當時的疫苗接種率等等。

陳表示，現時本港疫情隱定，未來會與食肆等場所緊密溝通，決定如何再放寬防疫措施。另外，深圳市龍崗區近日出現無症狀本土感染個案，但港府未有禁止透過「回港易」到港免檢疫，陳指關注當地情況，會與內地當局緊密溝通及留意當地的防疫措施等。