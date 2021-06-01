專家促為「回港易」人士驗抗體　同時增加檢測次數

曾祈殷認為，須增加回港易人士的檢測次數及進行抗體檢測。

廣東省近日錄得多宗確診個案，惟由於內地衞健委無將爆疫的深圳龍崗區列入「中高風險」地區，故相關地區人士透過「回港易」來港仍可繼續免除檢疫。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日(1日)指出，回港易可繼續執行，但本港應增加相關人士的檢測次數及進行抗體檢測。

曾祈殷出席電台節目時表示，廣州及深圳疫情值得關注，不過內地一直採取嚴厲封區檢測和出入境限制措施，故認為回港易可繼續執行；但本港應增加相關人士的檢測次數，由14日內檢測兩次，增至3、4次，並須驗抗體。

曾又認為，初步確診新冠病毒男警員的個案值得關注，當局應盡快調查男警的感染途徑，檢視是因工作期間還是因私生活感染，以及他是否感染變種病毒等，如男警確診，即社區仍有隱形傳播鏈。

他指，事件反映即使本港達至28日清零仍然「不穩陣」，須市民接種疫苗建立免疫屏障，促政府加強解說，釋除公眾疑慮，並做好外防輸入，例如盡快為入境人士驗抗體等。