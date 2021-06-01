未接種疫苗人士或禁入食肆學校　何栢良籲政府循誘因訂立措施

食物及衞生局局長陳肇始昨（31日）表示，當局研究限制未接種新冠疫苗者進入食肆、學校、體育場地等處所。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（1日）表示，政府鼓勵市民打針時，不應該太快提出第五波疫情的限制措施。他認為，現時未有具體執行細節，市民可能會有很多無限的聯想，例如地盤工人會擔心不打針或不能開工。何栢良期望政府訂立措施時「落刀精準」，令市民知道接種的好處，盡量部署及宣傳接種誘因。

何栢良再次建議，降低由德國及內地合研的復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，藥廠就降低接種年齡的三期臨床研究結果，已經在國際期刊《新英倫醫學雜誌》發表，發現2200多名研究對象，接種後都能百分之百預防發病，而且12至15歲群組，比16至25歲群組產生的抗體水平高1.8倍。他直言不知道政府有何考慮，建議盡快與藥廠索取一手資料，加快審批降低接種年齡限制。

另外，廣州新增11宗新型冠狀病毒本土確診個案，何栢良估計內地有個案「走漏」來港的機會微乎其微。何若有內地地區出現確診或無症狀感染個案，一定會立即封區，不准任何人進出，加上區內居民一星期檢測三次，因此個案「走甩」的機會很小。

他又指，內地針對社區出現疫情，會採取嚴格及快速的防疫措施，而且問責性很強，如果有任何單位如醫院、社區或城市範圍的領導做得不夠好，都會有後果。