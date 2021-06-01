澳門電子消費券今起正式使用　香港暑假方允登記　市民望穿秋水

一橋之隔的澳門電子消費券優惠今日(1日)起可正式使用，相反，港人要等至暑假才作相關登記，至今仍望穿秋水。澳門電子消費券計劃自5月7日起接受網上登記，當地市民可選擇「移動支付」或「電子消費卡」消費方式，領取5,000澳門元的啟動金及最高3,000澳門元減免額，領取補貼可用於餐飲及零售。相關計劃截至今早8時，已有逾55萬名居民完成登記，當中約24.2萬人選擇「移動支付」，另有約30.8萬人透過「消費卡」領取，已領取電子消費優惠的當地居民則有逾42萬人。

有澳門市民認為，透過「移動支付」使用電子消費券十分方便，加上購物時有優惠，故日常會繼續使用。有雜貨店東主表示，顧客使用電子消費優惠時無出現問題，又預計較多人選用「移動支付」，期望能帶動生意增長；另有中藥房負責人已推出優惠吸引客人。經濟及科技發展局產業發展廳廳長邱潤華，今早到商舖了解電子消費券使用情況，表示至今沒有任何不良情況，運作順暢。

反觀香港的電子消費券計劃至今仍是望穿秋水，港府表示會經由4個電子支付平台包括八達通、支付寶香港、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK來發放，雖然預計會在暑假前接受登記，但具體派發方式仍未有詳情，電子支付工具過去會向商戶收取2%至3%的交易手續費，政府雖然會為商販提供手續費的津貼；但在計劃過後讓商販繼續使用電子支付的誘因不大。