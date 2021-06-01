昨約3.6萬人打針創近期新高　聶德權：公務員有義務接種疫苗

新冠疫苗接種計劃成效不彰，港府為求「谷針」無所不用其極，威脅指未來或禁止未打針人士進入食肆等場所。公務員事務局局長聶德權今（1日）表示，本港昨日（5月31日）接種約3.6萬劑疫苗，其中約2萬人是接種第一劑疫苗；另有3.7萬多人預約打針，數字屬近期新高，形容情況踴躍，冀可持續下去，令市民知道接種疫苗的迫切性。

聶德權在一個電台節目指出，公務員作為服務市民的團隊，有義務接種疫苗，否則要每兩周接受一次病毒檢測，又指政府為打針的公務員提供假期，希望可起帶頭作用，令其他公營機構響應和私人企業跟隨。至於並非前線人員的公務員，若不打針是否要定期檢測，聶表示，希望公務員有主動性，當局會視乎整體情況調整有關措施。

對於外界建議公務員團隊的接種率達致某個百分比，當局可考慮公務員今年不減薪或凍薪，聶指，公務員調整薪酬有固定機制，認為有需要為公務員提供獎勵或支持，但需要找合適的誘因。他又提到，政府已透過部門首長推動公務員接種，若部門有新主意及合適方法推動接種，局方均歡迎。

他又提到，現時研發疫苗或新一代疫苗加強劑，亦是建基於原先的疫苗，換言之，如果日後要接種加強劑，市民事前須接種兩劑疫苗，認為坊間對疫苗有誤解，形容部分概念在近數月是積非成是，呼籲市民盡快打針。