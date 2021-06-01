兒童癌症康復者同時服補品及藥物　或存藥療相互作用風險

普遍人認為服用保健品、中藥等有助補身，但本身正在服西藥的人士在進食補品前應多加注意。香港中文大學醫學院一項研究發現，有半數受訪兒童癌症康復者曾使用替代補充療法，即服用中藥或保健品，並同時接受慢性疾病藥物治療，惟有3分之1人使用的組合存在「藥療相互作用」的風險，有機會影響藥物的療效和安全性，呼籲病人使用替代補充療法前應諮詢醫生意見。相關結果已於國際醫學期刊《Journal of Cancer Survivorship》發表。

相關研究訪問393名在威爾斯親王醫院兒童腫瘤科的參加者，有52.2%人曾使用替代補充療法改善健康，包括中藥、天然保健品、非口服療法（如針灸）等。當中有36.6%受訪者曾使用至少兩種替代補充療法，最常見的組合是中醫藥加天然保健品。

研究團隊透過參考多個專業數據庫中的資料，評估藥物和替代補充療法之間的相互作用，結果發現在69名康復者中，大約3分之1人同時使用的替代補充療法和西藥處方組合，存在中等程度的相互作用風險，有機會影響藥物的療效和安全性，例如同時使用魚油和抗凝血西藥華法林可能會增加出血風險，而使用中藥當歸可能會影響雌激素替代療法的藥效等。

參與研究的中大醫學院藥劑學院助理教授張彥婷表示，香港有不少兒童癌症康復者會使用替代補充療法，她鼓勵康復者及其家人在使用替代補充療法前，應先與醫護人員討論。研究團隊目前亦正設計教育材料，指導兒童癌症康復者和其照顧者正確使用替代補充療法，預期在下月完成。