「爆眼女」疑濫用法援　有團體促徹查法援署審批漏洞

早前被本報獨家揭發，前年在反對修訂《逃犯條例》示威中受傷的「爆眼女」早在去年九月已離港赴台灣。警方曾要求索取醫療報告，但不斷被人申請法援阻撓。有團體今早（1日）到申訴專員公署處投訴，投訴法律援助署（法援署）濫批法援，要求公署徹查法援署是否存在審批漏洞。該團體成員又展示本報報道，以及「改革法援，刻不容援」等標語。

該團體代表指「爆眼女」於去年9月已離開香港，在今年4月21日司法覆核上訴敗訴當日並不在港，質疑她濫用法律援助，又指在多次案件中仍可以申請法援不斷上訴，負責批准案情審查的法援署職員責無旁貸，令人質疑包庇當事人拖延披露真相，形容是浪費納稅人金錢，可能涉及不當運用公帑。該團體代表又指，若法援署人員明知當事人已離境，卻仍沒有終止法援，理應接受問責。

該團體代表又指，事件揭露法援署被濫用問題嚴重，政府必須要正視，根據《法律援助條例》第10條（3）（D)，申請人作出申請後，曾經離開香港連續六個月逗留在香港以外地方，法援署可拒絕給予法律援助，而「爆眼女」在去年九月已離開香港，質疑法援署是否未能掌握詳情。該團體促申訴專員認真徹查法援署，是否成為黑暴的幫兇，成為拖延警方調查的工具。