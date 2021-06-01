蛋白質「FUT1」增癌細胞耐藥性及復發機會　抑制可延緩肝癌復發

肝細胞癌是常見癌症，香港大學醫學院研究團隊發現，蛋白質「FUT1」會增加肝癌細胞耐藥性及腫瘤復發機會，患者的FUT1水平愈高，存活率便愈低，相信抑制FUT1可延緩腫瘤復發及減輕耐藥性。

港大醫學院研究團隊發現，FUT1在肝細胞癌患者中通常會有過度表達情況，而該蛋白質透過「岩藻糖化」的過程，令癌幹細胞特性加強，於是增加癌幹細胞的耐藥性，並令腫瘤復發。團隊亦證實FUT1的水平愈高，肝細胞癌患者的存活率愈低；抑制FUT1便能延緩腫瘤復發、自我更新及減輕耐藥性。

團隊另指出，FUT1可導致肝細胞癌，是因這些蛋白質在岩藻糖化後，會匯集在已解除了的肝細胞信號傳導，如使用α-(1,2)-岩藻糖化抑制劑治療，可令肝細胞癌腫瘤對用於治療晚期肝細胞癌的一線標靶藥物「蕾莎瓦」(Sorafenib) 更加敏感。

發起是項研究的港大生物醫學學院副教授馬桂宜表示，研究結果顯示，FUT1是引致肝癌耐藥性和腫瘤復發新分子機制中的關鍵元素，相信針對FUT1就可以從根源上抑制肝細胞癌的腫瘤生長，奠定了新型治療方法的未來發展基礎。