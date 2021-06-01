學生攜炸藥回校案　專家指份量可致骨折

馬鞍山一間中學2名男學生，涉嫌在前年11月攜帶烈性炸藥TATP回學校，因而被控管有爆炸品罪。他們否認控罪，案件今天（1日）在區院續審。爆炸品處理課專家測試涉案兩包化學物品後，認為屬初級起爆炸藥TATP，性質敏感且危險，其中一包更有可能造成爆炸，並可對人體組織造成嚴重損傷。

爆炸品處理課警司黎遨遊作供，表示當日到達學校後，先向涉事學生及老師了解，其後穿上頭盔、避彈衣及抗火物料保護衣等往檢查涉案的2包化學粉末。他把大部分粉末倒入火酒採樣瓶，以減低其敏感度，再以儀器檢測粉末，顯示是TATP。他並以微量點燃測試，當粉末接觸到火時即猛烈燃燒，火燄高約1呎，「有個flash（閃光）出現」，轉迅即逝及沒留下痕迹。

黎指TATP是初級起爆炸藥，屬高性能爆炸品中較低組別，而TATP對熱力、摩擦、撞擊及靜電等均敏感。黎指若點燃涉案其中一包含約8份1粒豌豆的粉末，因分量較少，有低機會造成輕微損傷，「可能紅左，水泡都未必有」。另一包分量較多的粉末若在最壞情況，有可能造成骨折等嚴重受傷，但指與粉末有距離，爆炸效果會降低。

2名被告依次是黎文光（19歲）及趙旭（18歲），案發時分別就讀中六及中四。他們同被控一項管有爆炸品罪，指兩人於2019年11月27日，在沙田馬鞍山錦英路管有一個錫紙包，載有共約八份一顆豌豆大小的粉末，而該粉末為俗稱TATP（三過氧化三丙酮）的高性能炸藥。黎另再獨自被控管有爆炸品及無牌管有彈藥2罪，指他管有一個錫紙包，載有共約4顆豌豆大小的TATP粉末，及一枚未用過的空包彈。