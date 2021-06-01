可口可樂營業部員工不滿減薪罷工　公司稱不接受工會離職方案

新冠肺炎疫情影響經濟，不少打工仔被迫減薪或被裁員。太古飲料(香港)職工總會自5月28日起抗議至今已屆第4日，工會與香港太古可口可樂約30名營業部職員到公司門外罷工靜坐，不滿公司強迫員工減薪。「香港太古可口可樂」今日(1日)回應指，未能接受工會提出的離職方案，僅指會調整薪酬安排，提議新舊制度並行至年底，以兩者中較高金額計算員工薪金，並持續檢視實施情況。

太古飲料(香港)職工總會指出，工會上周起聯同營業部員工罷工，抗議資方強迫他們接受大幅度減薪的薪酬調整方案，期間曾多次談判，但資方態度強硬，表明不接納工會提出的方案，僅承諾不會對罷工員工「秋後算帳」。大多數罷工工友認為資方無情無義，對此感到憤慨而決定離職，故行動暫告一段落。工會強調抗爭仍未完結，將繼續爭取勞工權益及保障。

「香港太古可口可樂」表示，現正推行的營業部新薪酬方案，旨在鼓勵員工提升銷售團隊業績增長。該公司又稱，昨日(5月31日)總經理和營業部同事會晤，並邀請員工留任，但稱未能接受工會早前提出，在勞工法例外「額外補償12個月工資」的離職方案，僅承諾新舊薪酬制度將並行至今年底。該公司又指，有部分員工選擇離職，對此感到惋惜，將給予優於法例規定的補償。