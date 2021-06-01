3青年承認8次持刀劫便利店　押後8.23判刑

20歲無業青年於去年2月的半個月內，8度於凌晨時分持刀打劫新界各區之便利店，共劫去約5.6萬港元及17包香煙，其中數次更夥同他人一同犯案。警方最終拘捕該青年及其2名同黨，3人今（1日）早於高院共承認7項搶劫罪及1項企圖搶劫罪，法官決定押後至8月23日判刑。

3名被告分別是謝震浩（20歲）、關少傑（19歲）及胡樂恒（18歲），案發時均無業。謝承認7項搶劫及1項企圖搶劫罪，關及胡則各承認1項搶劫罪。控罪指謝於2020年2月3日至2月19日期間，分別持刀於元朗、天水圍、屯門、上水及葵芳共8間便利店搶劫，劫去現金共逾5.6萬港元及17包香煙。謝其中4次犯案，是夥同他人一同行動，關及胡各自參與其中一次。

據控方透露，謝曾有涉及搶劫的案底。關則是在犯販毒罪、在保釋期間犯下本案。他就該販毒案，最終被判進入教導所。高院原訟庭法官李運騰在得悉他在保釋期間犯案後表明「明知自己被人拉咗販毒，重夠膽同人一齊搶劫，呢個好嚴重喎」，並稱會考慮就本案判處監禁。至於胡則沒有案底。

案情指，8宗案件均發生於凌晨時分，地點分布於元朗、天水圍、上水、屯門及葵芳。首宗案發生於去年2月3日，最後一宗案件則於去年2月19日發生，謝有參與該8宗案件，其中4次有夥同他人犯案，當中包括關、胡及其他不知名男子。每次謝均以刀或𠝹刀指嚇店員，要求店員從收銀機交出現金或香煙，其中一次未能劫去任何金錢。8宗搶劫案中，便利店的閉路電視均拍下涉案被告及涉案人進入及離開便利店，3名被告最終於去年2月21日被捕。警誡下謝稱因欠債而搶劫，他獲分贓款後均用作還債。關則指受謝所託就其中一次劫案負責「睇水」，事後獲酬500港元。胡則指帶同鐵錘與謝一同搶劫其中1間便利店，事成獲分2500至3000港元。