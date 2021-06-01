「安心出行」增新功能　可儲存電子針卡或檢測紀錄

政府資訊科技總監辦公室今（1日）表示，「安心出行」流動應用程式推出新功能，市民可以選擇把疫苗接種紀錄或電子檢測紀錄儲存在應用程式內，方便需要時展示。

資科辦指「安心出行」將更新至2.0版本，市民可選擇使用新增的「電子疫苗接種及檢測紀錄」功能，透過掃描針卡上的二維碼，將疫苗接種紀錄和二維碼儲存在應用程式內。

資科辦續稱，為保障用戶儲存的紀錄和個人資料私隱，用戶每次使用都需開啟手機的生物特徵驗證或密碼，才可打開相關紀錄。另外，程式會加入收集和儲存用戶的電子針卡和檢測紀錄相關個人資料的新功能，故用戶在首次使用新功能前，需確認相關條款。

資科辦又表示，「安心出行」毋須用戶登記，沒有追蹤功能，所有資料只存放用戶手機。用戶可以隨時更改及刪除程式中的電子針卡或檢測紀錄。而針卡的二維碼如同防偽特徵，透過數碼簽署技術，令二維碼內的資料不能被竄改，可確保資料真確無誤。此外，若使用蘋果手機的「智方便」用戶，亦可在下載電子針卡時，將電子針卡二維碼收納在手機的內置電子錢包（Apple Wallet）。