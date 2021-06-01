警破越南賣淫集團拘56男女　包括4主腦及1港男

澳門北區1個已活躍約1年的操控賣淫集團今日(1日)凌晨被警方搗破，並於祐漢舊樓一帶的28個單位合共帶走56人，分別有23男33女，年齡介乎28至70歲，當中包括4名集團主腦，其餘52人有大部分為越南籍，部分人持有旅遊證件、藍卡、「行街紙」，同時亦有3名本地嫖客及1名香港男子被帶走調查。

案件仍在調查中，警方相信集團仍未完全被瓦解，不排除尚有涉案人士在逃，同時亦發現今年1月的兩幫越南人士於街頭打鬥事件，與是次操控賣淫集團的成員有關，正調查衝突是否涉及集團利益。是次行動中，另檢獲大量租單、數簿、潤滑劑、避孕套等證物，以及雙節棍、伸縮警棍等禁用武器。

警方表示，於今年1月接獲北區舊樓附近居民和社團坊會反映，指有女子在附近徘徊，並對途人作出騷擾行為，懷疑附近有單位涉及非法賣淫的情況。警方調查後發現，有關犯罪集團具有相當的規模和組織性，各成員有明顯分工，由核心成員租住舊區的單位，提供予集團操控賣淫的女子，並向每名女子每日收取300至500澳門元的場所費用、物資費和保護費等，而每名女子每次的「肉金」約為150至200元不等；至於其他下線成員則在附近街道把風。