警員被控私吞報失錢包　報案人指警做法不認真

駐守機場之男警涉嫌監守自盜，私自收起一名空姐拾獲後交予警方的錢包，涉及財物共值逾6.7萬元。物主同日到報案中心擬領回失物時，有其他警員發現沒有立案紀錄而揭發事件。該男警否認一項盜竊罪，案件今（1日）在沙田裁判法院開審。拾獲錢包的空姐作供，形容處理錢包的警員做法馬虎，只將資料記錄在一張白紙上，在催促下才點算錢包內的現金，卻是用一疊1000元現金的厚度，去估算其他疊起來的現金的總值，而非「逐張逐張數」。空姐形容其做法不認真，與自己在航空業的一貫做法相違。

被告馮奕鈞（28歲）被控於2019年2月13日，在香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內，偷竊一個價值7000元的錢包，錢包內逾5.6萬港元現金、一張香港身份證和數張銀行卡等，而該些物品屬失主陳振宇所有。承認事實提到，涉案銀包最終在報案中心內茶水間的雪櫃底找回。

空姐楊麗妍供稱，當晚她以旅客身份從澳洲乘飛機回港，在領取託運行李時，發現有人遺失錢包。由於她無法聯絡失主，加上錢包內有大額現金，她遂決定交予警方處理。惟報案中心內當值的男警接收錢包後做法馬虎，並沒有認真點算財物。而失主陳振宇則指，他遺失錢包後，從手機的留言得知楊把其錢包交予警署。惟他查問報案中心的警員，對方卻指沒有相關紀錄。