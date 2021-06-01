燃料補貼本月30日完結　小巴業界倡延續一年助捱過困境

新冠肺炎疫情改變市民生活習慣，交通運輸業客運量大減，有小巴業界今日(1日)表示，疫情下每日乘客寥寥可數，司機收入僅僅足以餬口，但政府燃料補貼三分之一的措施將於本月尾完結，變相司機每月需多付逾千港元油費，加重負擔，倡政府延長補貼一年，以助業界捱過困境。

有業界代表稱，現時不少路線乘客大減，以夜更小巴最為嚴重，直言「一日得幾百蚊生意，車租加油費都近300港元，變相『白做』」，並指現時有近200輛小巴因沒有司機而停用。

香港公共小巴車主司機協進總會表示，政府燃料補貼三分一的計劃於本月30日完結，惟現時油價、石油氣每公升3至4港元，計劃結束意味司機每月需多付千多港元油費，故要求政府延長燃料補貼計劃至明年6月30日，以助業界解決困境。

該會主席張漢華表示，早更司機每日油費約200港元、夜更則約220至240港元左右，若取消補貼，每日司機成本將增加近60港元至80港元，換以一個月計算，將增加約1,400港元，惟疫情嚴重，行業本已難以生存，即使車租大減亦有逾百部車「無人揸」。

他續指，疫情下乘客大量流失，以夜更晚上8時至9時後最差，舉例指駱克道往觀塘的小巴由以往20至30部下跌至只有6至7部小巴營運、旺角金雞廣場往香港仔的小巴亦由30至40部下跌至10部左右，加上該路線最遲20分鐘需開車出發以趕上進度，結果只有數位乘客，成本包括油費、隧道費，直言「蝕住做」。