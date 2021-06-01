改良版未補價居屋出租計劃錄64宗成交　月租中位數8000元

房屋協會前年推出改良版「未補價資助出售房屋出租計劃」，截至今年4月底，房協共收到607宗業主和1,088宗租客申請，及錄得64宗成交，成交個案全屬承租整個單位。房協就計劃向立法會提交檢討報告，指64宗成交中，每月租金中位數為8,000港元，租金介乎500港元至15,000港元。

房協向立法會提交文件指，截至4月底已批准約500個業主和約360個租戶的申請，並稱「出租整個單位」更受業主及租戶歡迎。房協又表示，目前可見出租整個單位更受業主及租戶歡迎，在網上平台亦留意到類似情況，只有少於10%的業主以「個別睡房」的出租模式放租，更沒有租戶尋找租住個別睡房。

房協稱，64宗出租個案單位的面積介乎約210至650平方呎。據了解，其中月租500元的個案屬家屬之間的租賃。房協引述統計處資料指，今年首季面積相若的私樓單位月租中位數為13,000港元，計劃下的8,000港元月租中位數較市價低約40%，而計劃下的人均居住面積中位數為146平方呎，較劏房戶的中位數約71平方呎高。

另外，房協亦訪問了64宗個案中的35個租戶，約70%租戶稱計劃下租金支出節省約4%至52%。房協表示已向房委會匯報實施情況和檢討結果，讓房委會決定是否繼續恆常地參與計劃。