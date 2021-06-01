本港詐騙案大升　警方3年內增128職位嚴加打擊

近年本港詐騙案不斷上升，自2016至2020年的5年間，詐騙案數呈上升趨勢，去年更按年增加近9成至15,553宗，佔整體罪案數字的4分1，損失總額超過35億港元。立法會保安事務委員會今(1日)開會討論，議員擔心相關案件宗數大增，警方有否充足人手，亦有議員希望警方可加強宣傳。保安局表示，過去3年警方共增加128個職位，負責調查相關案件、電話查詢及電話止付機制，加上其他部門協作，相信能應付目前所需。

議員陳健波指，詐騙案日益增加，關注警方人手是否足夠應付，尤其是資訊科技方面。保安局回應指，警方已增加了人手並增撥資源，過去3年反詐騙協調中心加多26個職位，警方亦內部調配13個職位，負責電話查詢及電話止付機制工作。另網絡安全及科技罪案調查科增加89個職位、商業罪案調查科、防止罪案科及毒品調查科財富調查組等均有參與打擊。

議員柯創盛則認為，騙徒手法層出不窮，警方打擊的策略是否有用，又關注宣傳防罪方面。保安局認為，警方過去的策略及執法工作是有效，單計去年已就騙案拘捕453人，偵破1,108宗案件。至於網罪科總警司羅越榮博士則指，警方已就防騙不斷作宣傳，例如於去年6月在警方Facebook作主題性宣傳，推出防騙吉祥物「提子」，藉輕鬆和簡單易明方法傳遞防騙訊息。

議員陳恒鑌則認為，警方成功偵破詐騙案，固然是好事，但受害人往往要經過很多法律程序，需要用一段時間才可取回相關款項，他查詢會否改革有關方法，讓受害人可加快取回款項。警務處助理處長(刑事)葉雲龍回應指，警方處理案件時，會通知銀行阻截匯款，銀行會通知帳戶內有多少款項，雖然知道戶口有多少錢，但未能確定該戶口的款項是否全屬於該受害人，還是另涉及其他案件，故要經調查及民事程序才可取回款項，他強調警方與銀行及律政司加強合作，以助受害人盡快取回款項。