涉3宗大鬧立法會案件　4名前議員獲准撤銷保釋

因參加泛民初選被控違反《港區國安法》而被還押的前議員林卓廷、尹兆堅、郭家麒及胡志偉，另分別涉及合共3宗大鬧立法會案件，4人原本在該些立法會案件獲准保釋，但他們都主動申請撤銷保釋，並於今天（1日）被押解到西九龍法院提訊。主任裁判官徐綺薇批准4人的申請，4人要即時還押，3宗案件押後至10月4日下午再提訊。

首宗案件涉及2018年立法會審議高鐵一地兩檢事件，林卓廷及尹兆堅在會議室抗議後被逐，事後2名保安報稱受傷。林、尹被控一項阻礙立法會人員執行職務，尹另被控一項普通襲擊罪。2人申請撤銷該案的保釋獲法庭批准。

第二宗案件涉及2019年立法會審議修訂《逃犯條例》草案事件，法案委員會曾一度「鬧雙胞」，會議出混亂，朱凱廸、陳志全、區諾軒、梁耀忠、范國威、林卓廷及郭家麒等7人分別被控合共5項襲擊、妨礙或騷擾在會議範圍內的議員罪。林卓廷、郭家麒及區諾軒

3人早前申請撤銷該案的保釋，但區諾軒今天臨時改變主意，可繼續就該案保釋，而林卓廷和郭家麒的申請則獲批准。

第三宗案件涉及2020年立法會內務委員會阻礙立會人員執行職務事件，許智峯、尹兆堅、黃碧雲、張超雄、胡志偉、陳志全、朱凱廸及郭永健等8人分別被控干預、騷擾、抗拒或妨礙立法會人員及藐視罪等控罪。尹兆堅及胡志偉申請撤銷該案的保釋獲法庭批准。

張超雄、黃碧雲及郭家麒的妻子今天有到法庭旁聽。庭上所見，5名被告均消瘦不少，其中胡志偉最為憔悴，有旁聽人士見狀不禁抽泣。