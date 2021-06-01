4月零售銷貨額按年升12.1%　去年基數較低　仍遜疫情前

本港零售表現有所改善，政府統計處今（1日）公布4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為270億港元，按年上升12.1%，主要因去年的比較基數低，加上訪港旅遊業持續冰封，故零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。

與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升，零售業總銷貨價值的臨時估計僅按年增加8.5%。扣除期間價格變動後，今年4月的零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月上升19.8%。今年首4個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升8.1%。

今年4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為18億港元，較去年同月期上升27.2%，首4月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計較去年同期上升53.1%。

另外，與去年4月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物服裝銷貨價值上升93.2%；服裝銷貨價值上升64.7%；其他未分類消費品的銷貨價值上升29.1%。而超級市場貨品的銷貨價值下跌12.7%；百貨公司貨品的銷貨價值下跌22.2%。