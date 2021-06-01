街頭歌手無戴罩演唱被控　辯稱口罩阻礙表演

曾在演唱《願榮光歸香港》英文版時、被指製造噪音煩擾被票控的中菲混血兒街頭歌手馬賦馳（Oliver Ma），涉嫌在去年一次街頭演唱中未有戴口罩，因而再被票控。案件今天（1日）在東區裁判法院開審。控方將警方拍攝的片段呈堂作證，拍攝到被告演唱時僅將口罩掛在咪高峰架上。被告自辯稱戴口罩會影響演出，並強調自己將口罩掛在咪架的行為，代表自己前往演出途中有戴口罩，只是表演時才短暫脫下。暫委裁判官葉成林聽取所有證供後，將案押後至明天（2日）裁決。

21歲被告馬賦馳，報稱無業，他今天沒有律師代表。傳票指稱他在2020年8月8日，在中環皇后大道中及戲院里交界的公眾地方沒有佩戴口罩，違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。

警員蔡俊豪（音譯）作供指，當日中午12時許接獲指示，到案發現場處理一宗投訴，指一名男子沒有佩戴口罩表演音樂。他與2名同袍到場後，見到被告正在自彈自唱，並無戴口罩，遂上前向被告作出警告，被告便立即戴上口罩。他又叫被告表演時注意音量，並問被告一些關於器材的問題，8至10分鐘後便離開。不過到下午2時許，他又再接獲同樣投訴。這次他到場後見到被告又再不戴口罩唱歌，便以廣東話要求被告戴好口罩，並向被告發出告票。被告當時有接收告票，沒有向警方作任何解釋。

被告自辯時承認，自己演唱時的確沒有戴口罩。他解釋戴口罩唱歌會影響呼吸及表現，因為大動作地張開口會導致口罩移位，而他又要同時兼顧彈結他，無暇理會口罩。被告又表示想與觀眾保持交流及互動，而面部表情是重要的一部分，故不想戴口罩。裁判官問被告為甚麼不考慮戴膠面罩，他表示膠面罩會影響聲音傳播及表現，故沒有考慮。