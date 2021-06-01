鞍山茶座涉違短期租約條款　兼遭多個註冊社團登記作會址

位於馬鞍山恆泰路的「鞍山茶座」、由慈善團體「馬鞍山民康促進會」早年獲政府以短期租約批租官地作經營。惟此茶座涉嫌違反租約條款，包括容許「街外車」於上述地段泊車，泊車數目超出租約上限、於上址搭建僭建貨櫃屋等。此茶座地址亦同時被多個註冊社團登記作會址，但有關社團疑與批地的准許用途無關。

馬鞍山民康促進會早於2010年申請租用上址作社會企業用途。沙田地政處翌年以市值租金直接批出租約，予該會於上址經營食肆、維修及停泊單車、露天展覽、停泊巴士及其他附設用途。租約期為3年，處方每隔3年就會檢討應否續租上述地皮。而今年迎來新一次的續租安排，但此茶座卻疑違反批租條款。根據沙田區議會文件，沙田地政處稱近10年共接獲17宗相關投訴，分別涉及土地用途、違規構築物、停車場使用情況及車位數目等。

地政總署回應指，在續租過程中會考慮相關政策局是否繼續給予政策支持，每次續租前會實地視察，了解該會有否違反短期租約的規定。沙田地政處分別於2014及2017年按當時市值租金把地皮續租予該會，而就最新的續租安排，處方正向相關政策局及部門尋求意見及進行地區諮詢。

至於社團註冊方面，地政總署稱沒有接獲該會通知有社團使用上述短期租約地址，作為社團註冊地址；目前已去信向該會了解，如發現有違反租約的情況，會根據租約條款採取行動。而茶座範圍的僭建貨櫃屋現時仍然存在，個案已交由屋宇署處理。