教育局設公社科培訓課程　劉智鵬闡釋不平等條約由來

高中公民與社會發展科將在今年9月於中四級起逐步取代通識教育科，教育局本月起舉辦多場「知識增益系列」教師網上培訓課程，而今（1日）則由嶺南大學協理副校長劉智鵬主講，主題為「從三條不平等條約看香港問題的由來」。他先從中華文化根源、歷史淵源說起，再解釋香港問題的由來是因英國在19世紀以武力及外交手段脅迫清政府不平等條約，先後割讓及租借多個地方，令香港置於英國殖民政府的管治下，產生香港問題。

劉智鵬指，約7000年前即新石器時代中期，香港已有先民在這片土地勞動生息，而在公元前214年，香港所在地與番禺治地相接，歸番禺管轄。在南越國93年的管治期內，香港地區屬南越國管轄。其後，公元前約111年，漢武帝時有將軍平定南越國，南越國土重新納入中國大一統王朝彊域，香港地區回歸番禺縣管轄。

劉智鵬重申，香港問題的由來，是因英國在19世紀以武力及外交手段脅迫清政府政府不平等條約，先後割讓及租借香港島、九龍及新界，令香港置於英國殖民政府的管治下，產生香港問題。香港問題是中國主權及領土完整的問題。

劉向出席教師指，相信學生在中三時已學過3條不平等條約，包括《北京條約》、《南京條約》及《拓展香港界址專條》的相關知識，教學時不用太複雜，只需提及3條條約的由來。他又指，顧名思義條約就是不平等，簽約談判過程中一方或多方強迫對方簽署，而締約國沒有對等的談判地位，而條約內容反映不平等的權利義務關係等。